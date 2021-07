Se quitó la vida una famosa tiktoker agricultora llamada Caitlyn Loane

Caitlyn Loane era una joven que se había ganado fama por TikTok al compartir videos sobre su vida en la granja. Su trabajo del día a día en los terrenos de su familia (de 1.480 acres) de Tasmania, costa sur de Australia, había encantado a más 50.000 seguidores y le había dado casi 800.000 likes. Pero, desafortunadamente, la joven fue hallada muerta el 8 de julio en su campo, a los 19 años. Sus padres confirmaron la noticia.

“Las palabras no pueden describir nuestra pérdida”, se expresó su padre, Phillip Loane, en un comunicado a The Mercury. “Era una joven encantadora y alocada que era un miembro inestimable de nuestra familia”. Su madre, Richele Loane, también dio su testimonio sobre su hija, asegurando que era una inspiración para las agricultoras de todo el mundo. “Su sonrisa iluminaba la habitación”, dijo. “No tenía miedo de ensuciarse las manos: en algunas fotos tiene barro hasta las rodillas”. Caitlyn también tenía una hermana menor.

Su último video data del 26 de junio. En el mismo, se incluía una voz masculina sobregrabada que decía: “¿Hasta dónde conducirías por la chica de tus sueños?” y se desvanece en “Nobody”, una canción country de Dylan Scott. Ella agregó un mensaje en pantalla que decía “¿Que tal hasta Tasmania?” y terminaba con un montaje de ella cuidando a sus animales en la granja.

El suicidio, el mayor peligro para los jóvenes

A pesar de que no dijeron públicamente la causa de la muerte, muchos la suponen luego de que impulsaran a que en las familias a diario se preguntaran “¿Estás bien?”. En Australia hay hasta un día festivo en el que se anima a la gente a tener conversaciones sobre la salud mental y la prevención del suicidio.

“No necesitas ser un experto para ayudar, solo (necesitas ser) un buen amigo y un maravilloso oyente”, asegura la campaña australiana R U Ok? (¿Estás bien?).

Los mensajes de condolencias de sus jóvenes llenaron las redes: “Qué alma tan hermosa, gracias por estar en el mundo”, decía un comentario. “Siento mucho que no hayas podido quedarte. Enviando amor a tu familia”.

Una de sus mejores amigas, Kaycee Mikaela Heyward, dijo en un sentido mensaje: “Cómo me duele el corazón al saber que nos has dejado a todos, brillante, burbujeante, hermosa pero loca amiga. Todas las charlas nocturnas, los paseos en coche hasta altas horas de la noche, los espectáculos de manejo de ganado juntas... que sepas que nuestros recuerdos no se han acabado, hasta que nos volvamos a encontrar, mi preciosa niña. R.I.P”.