Se quedó sin trabajo, comenzó a imitar bailes de personalidades famosas y se hizo furor

Cuando Mirtha Legrand cantó junto a Pimpinela se transformó en aaaun clásico de la televisión argentina. ‘Ahora decídete y pega la vuelta’, ‘Yo que soy’, fueron algunos de los hits que la diva se animó a interpretar junto a los hermanos Galán. Si bien no son novedad, revivieron entre los centennials durante estos últimos meses a través de las redes.

El responsable de esta “resurrección” es el joven coreógrafo Pablo Ramuzzi (32). En su biografía de Instagram y Tik Tok, se presenta como “El de los videos de Mirtha”, porque si bien no es lo único que recrea, es lo que lo hizo saltar a la fama.

Pablo es un artista 360. Un auténtico millennial. Fanático de la televisión de los noventa, se ocupa de estudiar el material, luego producirlo, con vestuario, escenografía...y la coreo. Por último la edición para publicarlo. No está solo, por lo general lo acompaña el actor Nicolas Marini. “Con La Chiqui todos reaccionan. La plataforma se llena de comentarios, lo comparten y piden más. Hay gente que desconocía esta faceta. La realidad es que no me caso con ningún personaje”, contó a Infobae.

Pablo Ramuzzi

Pablo nació en el pequeño pueblo de El Triunfo, que pertenece al Partido de Lincoln en la provincia de Buenos Aires. Es el mayor de cuatro hermanos. Su madre es profesora de inglés y su padre veterinario. No hay un gen de artistas. Sin embargo, creció consumiendo los programas de televisión con sus abuelas, a la salida de la escuela.

Cuando terminó la escuela secundaria optó por dejar su casa para estudiar Cine en la Universidad Nacional de La Plata. Una vez recibido siguió con talleres de comedia musical, luego danza contemporánea y finalmente se recibió de bailarín y coreógrafo. Desde 2018 estuvo a cargo de la coreografía del cuerpo de baile del grupo Voz en Acción Show Choir. “Nos presentamos una sola función... pero llegó la pandemia y tuvimos que frenar”, recuerda.

“La pasé mal como todos los que no pudieron trabajar. Siendo artista es difícil no estar creando…. quería reinventarme, pero no sabía cómo”, admite.

Se subió a la ola virtual. Primero fueron las clases por zoom. Después algunos talleres. Con alguna flexibilización volvió al teatro. Pero nada volvió a ser como antes. Hasta que se propuso a modo de juego, recrear bailes cotidianos, una manera de democratizar la danza: todos tenemos un ritmo personal. “No tiene que ser clásico, contemporáneo o rígido. Me propuse cambiar la mirada hegemónica de la danza”. “Todes podemos bailar”, esa es su militancia, y es un boom.

Pablo Ramuzzi todes pueden Bailar 2

Cerca de junio del 2020, en pleno contexto de aislamiento, se le ocurrió meterse en política. “Me puse a ver videos de Macri y Cristina, que fueron los primeros que hice. Si ellos pueden bailar ¿Por qué vos no?”, se pregunta.

En la época de los banderazos en contra del aislamiento, Pablo encontró material de inspiración para sus creaciones. “Se viralizó un video de una señora bailando con la bandera en pleno cacerolazo. Hice lo mismo pero con la del colectivo LGTB”.

Es por eso que en sus videos usa como muletilla “Darlo trolo”, que es es “darlo todo” pero en un sentido inclusivo. Lo aplica como bandera para sacarle el sentido de insulto a la palabra trolo.. “Los profesores de baile siempre estamos motivando a los alumnos para que saquen todo lo que tienen. Esto cumple un doble propósito”.

Pablo Ramuzzi imita el baile de Cristina en campaña

La tele de los 90

Susana Giménez y Moria Casán son personajes que quiere incluir en sus creaciones. “No necesito revisitar los videos porque los tengo presentes, están en mi memoria. Crecí mirando a las divas, pero para los centennials es novedad pura”.

Pablo se ganó el visto bueno de La Chiqui. “Sé que les hicieron llegar los videos a Mirtha, que los vio y que le gustaron. Así que de buena fuente sé que le encantó, le divirtió y que el que más le gustó fue el de Valeria Lynch”. Este clip fue el primero que publicó, y hasta hoy el que más acumula likes.