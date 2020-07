¿Se queda o se va? La palabra de Cristina Pérez tras los rumores de su pase a El Trece

A pesar de su gran trayectoria como conductora en Telefé, no son pocos los que han tenido la impresión de que la periodista, algún día, podría cruzar de bando y unirse a las filas de El Trece.

La probabilidad de esta idea aumentó luego de la publicación que Pérez realizó en su cuenta de Instagram donde le agradecía al equipo de Radio Mitre donde trabaja, el cual pertenece al Grupo Clarín. Los rumores sobre su pase no tardaron en llegar.

Fue la conductora de “Confrontados”, Marina Calabró, quién habló de esta versión: “Esta idea que muchos ven posible, factible, que Cristina Pérez, la estrella del noticiero central de Telefe, se mude a Canal Trece, nada más y nada menos. Les cuento de dónde sale esta idea que circula en redes y que cobra fuerza a medida que pasan los minutos y las horas”, indicó.

“Surge de una publicación de agradecimiento en sus redes, a directivos de Radio Mitre, donde ella trabaja. El rumor está instalado y empieza a correr, hay que gente que cree posible que se haga el pase del año, o casi de la década: El pase de Cristina Pérez a Canal Trece, al grupo Clarín”, agregó Marina.

Siguiendo en esta linea, Carlos Monti sumó un dato que reforzaba más la idea: “Tengo información de primerísima fuente. Lo cierto es que esto que vos estás planteando del pase de Cristina a El Trece, está alimentándose minuto a minuto, porque esta mañana me decían que todavía no renovó su contrato para el año que viene”.

Y continúo: ”No sería nada raro que Cristina Pérez desembarque en El Trece debido a los conflictos que hay hoy dentro del noticiero. Me dicen que hay que preguntarle a María Laura si quiere hacer un año más de Telenoche. Del lado de Telefé me aseguran que no está renovado el contrato de Cristina”, agregó el periodista.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio Primicias Ya, que se contactó con Cristina Pérez, la periodista no estaría pensando en un cambio y negó que exista la posibilidad de que deje “Telefe Noticias”: “No es cierto que me voy, no es verdad. Gracias por preguntar”, aseguró la compañera de Rodolfo Barili.