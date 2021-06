“Se olvida que es actriz”: Diego Ramos se metió en la polémica entre Juana Viale y Gladys Florimonte

Cuando parecía que el momento de tensión entre Juana Viale y Gladys Florimonte había quedado en el olvido, el actor Diego Ramos se metió en la discusión y cuestionó a la nieta de Mirtha Legrand por sus dichos.

La semana pasada Gladys Florimonte comentó que decidió dejar Buenos Aires al comienzo de la pandemia para irse a vivir a su casa de Carlos Paz y vivir de los ahorros en medio de una situación crítica para los actores. Incluso agregó que debió vender sus vehículos porque era muy caro mantenerlos.

Invitada a la mesa de Juana Viale, la conductora no dudó en preguntar a Gladys sobre su nueva vida y comentó: “En este programa, cuando estaba la abuela (Mirtha Legrand), dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...”, dijo Juana irónica.

Luego Florimonte le restó importancia al comentario de la joven, pero Diego Ramos fue por más y dijo: “A mí la cassata se me atraganta si me dicen así. La forma fue demasiada directa y quizás ella se olvida que también es actriz, por lo que tiene que entender que Gladys hace un año y medio que no está trabajando”, finalizó molesto.