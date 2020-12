“Sé lo que soy, donde quiero llegar…”: la decidida confesión de Sol Pérez

La escultural Sol Pérez compartió una especie de balance sobre cómo ve ella la vida y aspectos de su personalidad. Junto a una piscina, en bikini morado, la conductora posteó una fotografía muy sensual en las redes sociales.

Es que la famosa pasa unos días en Tandil y en su Instagram ha ido compartiendo distintas imágenes de cómo han sido estos días de relax y paseo. En este caso, junto a una publicación con casi 200 mil me gusta, Sol comenzó diciendo: “Siempre actuaré como he querido actuar, no me doblegaré jamás”.

Además, ella también compartió otra de sus ideas, “Sé lo que soy, donde quiero llegar y quién me acompañará. Porque soy como un ave en vuelo, y a la vez los pies en el suelo”, a lo que muchos de sus seguidores acompañaron con saludos y apoyo hacia ella.