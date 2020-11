Hasta el momento en MasterChef Celebrity, ningún accidente ha trascendido o ha impedido a los concursantes continuar con sus preparaciones, ya que una quemadura o un roce no implicaba una asistencia mayor que no pudiera recibirse terminada la receta. Pero en la última gala fueron tres los participantes que terminaron heridos al intentar acabar una prueba que demostraba su valía como argentinos.

Santiago del Moro anuncio que el desafío de la noche iba a ser de una receta bien nacional: las famosas empanadas. La trampa es que cada uno de los participantes debía centrarse en el relleno característico del lugar que les iba a ser asignado por Fede Bal, último ganador de la medalla de plata. El hijo de Carmen Barbieri se quedó con 9 salteñas, le asignó 9 empanadas porteñas al Polaco, a Claudia Villafañe 11 mendocinas, 10 patagónicas a Leticia Siciliani y a Boy Olmi le quedaron 12 litoraleñas.

El relleno no era el problema, sino que todos los concursantes reconocieron que nunca habían amasado los discos que envuelven y caracterizan la forma de la empanada. La noche comenzó como “sangre, sudor y gloria” cuando se escuchó el primer grito. “¡Me corté! ¿Me pueden venir a poner una curita que no puedo amasar?”, dijo nerviosa Villafañe. : “Cuando quiero usar el cortante para cortar la primera empanada, me doy cuenta de que la parte de arriba también tenía filo. Entonces me corté la yema del dedo gordo y me empieza a sangrar muchísimo”, explicaba.

La ex mujer de Maradona terminó hasta manchando parte de la masa. “Tengo que sacar la parte que está manchada para no usarla y empezar de vuelta”. Al final, casi no termina la prueba por su dedo herido, ya que no podía hacer presión para amasar. Un guante de látex le permitió seguir en carrera.

Al poco tiempo el estudio se llenó con un segundo grito: “¡La p...madre, me corté!”, dijo Boy. “Me lastimé un dedo con el cortador de pasta y eso me incomoda y me demora”, dijo tratando de terminar sus tapas y llegar al desafío. Y llegó el tercero, que aunque no gritó, pidió rápida asistencia asi podía tratar de terminar. “No es una prueba fácil”, declaró Fede Bal.

Llegado el momento de deliberación, los jueces no estaban contentos. “Todos fallaron en algo”, coincidieron Donato de Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, reemplazo de Germán Martitegui. También llegaron a común acuerdo que las mejores dela noche habían sido las de Leticia Siciliani, que necesitaba destacarse después de un doble faltazo que podía costarle el lugar. Quienes se quedaron con los delantales grises fueron Fede Bal y Boy Olmi, que deberán defender su lugar a final de semana. El jurado clasificó como “una vergüenza” las empanadas presentadas por ambos.

Antes de terminar, Fede le terminó pidiendo perdón de rodillas a su compañero, Olmi, por asignarle el relleno más complicado.