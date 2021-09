Se inundó la casa de Thalía en Nueva York y la cantante mostró los desastres con divertidos videos

Hace días que el huracán Ida castiga a varias regiones de Estados Unidos. El fenómeno meteorológico ya generó decenas de muertos, daños en edificios y hasta una inundación sin precedentes en la ciudad de Nueva York.

Una de las celebridades afectadas fue la mexicana Thalía, que mostró los increíbles daños que la inundación dejó en su casa. En los videos que subió la cantante se ve cómo el agua cubrió por completo los pisos de distintas habitaciones, afectando cables, alfombras, muebles y ropa.

Además se escucha la reacción de Thalía al ver como el agua se cuela por las paredes y el piso, porque teme que exploten artículos eléctricos.

De todas maneras, a pesar de la sorpresa, la cantante le puso humor a la situación. Incluso subió un video con una canción suya de fondo, donde recopila todos los artículos que la inundación estropeó. “Me río para no llorar, no saben cómo ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera. Nada que hacer más que esperar” comentó mientras filmaba la casa.

El paso del huracán

El huracán Ida ocasionó grandes inundaciones en Nueva York. Hasta ahora se calculan más de 40 víctimas fatales e incontables destrozos. L a gobernadora de la gran ciudad, Kathy Hochul declaró el estado de emergencia y le pidió a los habitantes que “permanezcan fuera de las rutas y eviten los viajes innecesarios”