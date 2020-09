¡Se hartó! Esmeralda Mitre no quiso ensayar y los rumores indican que renunciaría al Cantando

Luego del falso positivo de coronavirus, las clases de teatro y algunas polémicas con participantes del programa, Esmeralda Mitre se ausentó de algunos ensayos y algunos allegados se animaron a decir que la rubia está pensando en renunciar al certamen de canto del Trece.

Este lunes en el programa “Los ángeles de la mañana” (El Trece) fue Yanina Latorre quien llevó la noticia del mal momento que Mitre está pasando en el programa de Marcelo Tinelli.

“La señorita Esmeralda Mitre no ensayó ningún día de la semana porque no tuvo ganas y no pudo porque está muy enojada con lo que la gente escribe en Twitter de ella, los haters, y se la agarró con la producción de Cantando”, señaló la madre de Lola Latorre.

Luego agregó: “Está enojada por lo que escriben de ella en Twitter y dice que no la cuidan. Así que amenaza. Dice que la culpa de que la puteen en Twitter es del Cantado, no de ella. Amenaza que si la siguen criticando en Twitter, renuncia”.

Con mucha información Latorre sumó: “Tengo data de que el equipo que está con ella no la pasa bien porque suspende siempre los ensayos. Los deja esperando mucho tiempo cuando no es presencial. Llama diez minutos antes de la hora del ensayo para avisar que no puede y lo hace en tres horas”, comentó la amiga de Lizardo Ponce.

Finalmente la panelista agregó: “Quiere renunciar por Twitter. Ella no tiene autocrítica y después de estas performances hay una reunión de zoom donde habla el equipo sobre cómo les fue y ella les echa la culpa de todo. y no lo deja cantar a este chico Ney mucho. En la última gala el jurado le dijo que se lo escuchó más al cantante, pero eso pasa porque ella no quiere dejarlo cantar”, sentenció.