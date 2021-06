Se conoció la razón por la cual Laurita Fernández dejó a Nicolás Cabré

A principios de mayo, mientras contestaba unas preguntas de sus seguidores, Laurita Fernández anunció de manera sorpresiva su separación de Nicolás Cabré. Un mes y medio después, Paula Varela, integrante del programa “Intrusos” reveló la razón que motivó a la pareja a romper su relación.

“Lo terminó dejando ella a Cabré porque no se lo aguantaba más. Ahora se la ve muy feliz y contenta. Parece que no se lo aguantaba más porque era muy pesado”, afirmó la periodista, que también agregó: “A Laurita le pregunté por los rumores con Cachete Sierra, me lo negó y le creí. Para mí, ahora Laurita va a ir por otro nivel, tiene que volar más alto”.

Laurita y Cabré finalizaron una relación que data del año 2018, cuando se conocieron mientras actuaban en la obra “Sugar”, en la que Fernández reemplazó a Griselda Siciliani. Desde ese entonces entablaron un noviazgo, que en el 2020 tuvo algunos idas y vueltas, ya que la pandemia no ayudó a la pareja. “Hace un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, fue la frase con la que la ex jurado del Cantando anunció el fin de su romance en redes.

La actualidad de Laura está muy enfocada en su presente profesional, ya que está conduciendo “El club de las divorciadas” en la pantalla de ElTrece. Un programa que contará con nueve participantes mujeres que “compartirán historias de vida, de separaciones e historias de pareja”, y cuyo fin será dar contención y herramientas para afrontar los problemas que se planteen en el ciclo.

Tras sus primeras emisiones, parece que hay problemas con Alejandra Rampolla, ya que al parecer la famosa sexóloga estaría enojada con Laurita: “Ellos estaban grabando sin problemas cuando Rampolla frenó todo muy enojada porque Laurita le dio mal un pie en un momento en el que ella debía entablar un diálogo con Hernán Drago”, contó al respecto la periodista Pilar Smith, integrante de “El espectador”, el ciclo radial que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 en la CNN Radio.