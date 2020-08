Se conoció la propuesta de Nicole Neumann a Fabián Cubero luego de ser diagnosticada con coronavirus

Luego de conocerse la noticia de que Nicole Neumann se contagió de coronavirus supuestamente a través de una empleada doméstica que vive con ella y sus hijas, la modelo confirmó la información en El Trece y, a partir de ahí, se filtró información del maltrato de la modelo para con su empleada a quien culpó de llevar la enfermedad a su casa.

Luego de la confirmación de Nicole sobre su salud, se supo que Fabián Cubero se puso a disposición de su ex para ayudarla con sus hijas en este momento difícil de reposo y recuperación.

Pero resultó no ser verdad la posición del novio de Mica Viciconte, porque allegados a Neumann afirmaron que no existe tal predisposición por parte de Cubero para con sus hijas.

“Lo que pusieron es falso. El papá de las nenas jamás se ofreció a ayudarnos en nada: ni compras, ni comida, ni farmacia. Absolutamente nada, que no venda las mentiras de que es bueno y copado porque nada cercano a eso, lamentablemente”, comentaron algunos amigos de Nicole.

También se supo que una propuesta de la panelista para que el padre pueda acompañar a sus hijas en este momento: “Nicole le ofreció quedarse en cuarentena con ellas, ya que tiene cuartos y baños lejos para pasarla o acercarse a la entrada de vidrio de la casa con barbijo para ver a las nenas”.

Lo más sorprendente sería la contestación de Cubero a la propuesta de la rubia: ‘No me voy a morir por no verlas 10 días’. Y no ofreció ayuda o asistencia de ningún tipo”.

Además la persona cercana a Nicole dijo: “Le contestó eso acerca del ofrecimiento y jamás se ofreció en nada de nada para las nenas. Nicole está harta de esta farsa. No puede creer que no se ofreció a nada. Ella se hubiera infectado por sus hijas y se hubiera pegado a ellas. Si esto hubiera sido al revés se mete en la casa de Cubero o se cuelga por la ventana”.