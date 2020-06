Se complica Samanta: un ex compañero confirmó que es profesional y violó el reglamento de “Bake Off”

Sin dudas, la participante más polémica de esta edición de “Bake Off Argentina, el gran pastelero” es Samanta Casais. La “empleada administrativa” se ganó el rechazo generalizado de las redes en medio de los rumores de que sería la ganadora del certamen. Sus detractores comenzaron a investigar y así descubrieron que en realidad es pastelera profesional y que violó las reglas del concurso que busca al “mejor pastelero amateur del país”. Pero eso no es todo, en los últimos días también se dio a conocer que está involucrada en una causa de homicidio culposo por un siniestro vial de 2017.

Volviendo a lo que el reality gastronómico respecta, el engaño de “Sami” fue confirmado por el propio dueño de “Café San Juan”, el lugar en el que era la encargada de la pastelería en 2014.

Lelé Cristóbal, cocinero y propietario del local ubicado en San Telmo, aseguró en diálogo con Clarín que Casais “trabajó hace mil años. No es nada para ocultar”. Aunque no quiso meterse en la polémica, confirmó que su ex compañera faltó a una de las cláusulas del reglamento.

Samanta trabajaba en 2014 como pastelera en un restaurante.

“Tendrán prohibida su participación aquellas personas que hayan prestado sus servicios como pasteleros y/o panaderos profesionales con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes reglas de participación, o tengan comprometidos sus servicios con anterioridad y/o durante la vigencia del concurso”, dice el texto publicado en la web del canal de las pelotas.

Pero eso no es todo, también existe un video de Samanta trabajando en la televisión como cocinera en “Tarde Xtra”, el programa que conducía Agustina Casanova por la pantalla de C5N. Además, en su perfil de Instagram ha mostrado las tortas que vendía de manera particular y entre los compradores se ve a Darío “Pipa” Benedetto, ex jugador de Boca.

Con las cartas sobre la mesa, los seguidores del programa que conduce Paula Chaves esperan que la producción tome un decisión sobre la participación de Casais. Incluso han llegado a sugerir que la final, de la que también participan Agustina Guz y Damián Pier Basile, se realice de nuevo, pero esta vez en vivo, ya que todo ya ha sido grabado hace casi ya un año.

Más pruebas de la causa de “homicidio culposo” contra Samanta

En medio de todas estas acusaciones, una mujer llamada Lorena Olguín denunció en Twitter que Samanta y su novio, Juan Cruz Recchimuzzi, fueron los culpables de la muerte de su padre Edmundo Alfredo Olguín, de 74 años.

El siniestro ocurrió en noviembre de 2017 en la Autopista 25 de Mayo a la altura de la cancha de Vélez Sarsfield y la causa fue caratulada como “homicidio culposo”.

Según contó la mujer en televisión, la pena que le impusieron fue una probation (resuelta en una mediación) y un resarcimiento económico estipulado por la Justicia en cuatro cuotas de $5.000, que nunca habría pagado.

Hoy en “Informados de todo” mostraron imágenes de lo que fue la rueda de reconocimiento en 2017 y parte de las imágenes del accidente.

Según la reconstrucción de los hechos, el siniestro se produjo cuando Samanta conducía un Volkswagen Fox por la autopista. Al reventar una cubierta hizo una maniobra para pasar de la vía rápida hacia la lenta. Fue allí cuando Olguín pasó con su motocicleta e impactó contra el auto.

La familia del fallecido afirma que hubo irregularidades en el proceso y que la causa no está del todo cerrada.