Se ‘codeó’ con el elenco de Baywatch y terminó como indigente: el triste final de una modelo fitness

La ex pareja de uno de los actores más reconocidos de la serie Baywatch, fue localizada viviendo en las calles y e n estado de indigencia , luego de que estuviera desaparecida por más de dos años tras sufrir problemas personales.

Loni Willison, expareja de un actor de Baywatch, terminó en la calle y en estado de indigencia. The Sun. Gentileza: The Sun

Se trata de Loni Willison (37), una mujer que cayó en un estado deplorable luego de atravesar adicciones y un desorden mental. Loni era la esposa de Jeremy Jackson (40), un actor que hoy suena desconocido pero quienes disfrutaron de la serie Baywatch podrán recordar como el nene que se robaba todas las miradas por su ternura.

Jackson era una de las estrellas infantiles más prometedoras de la década de 1990, pero rápidamente se apagó debido a que cuando creció se hizo adicto a la cocaína y a las metanfetaminas. A eso se le sumaron episodios de violencia, venta de drogas y arrestos carcelarios.

Loni no pudo escapar de ese infierno: la bella rubia -que fue modelo de revistas de fitness- también cayó en las adicciones. A eso se le sumó un problema psicológico que derivó en un colapso mental, todo lo cual llevó a que la célebre modelo perdiera su trabajo, casa y auto.

En 2014 se separó de Jackson y su vida fue hacia un precipicio del que su ex no quiso ayudarla a salir: Cindy Kovacs, otra expareja del actor, declaró a The Sun que “Es realmente triste lo que le pasó a Loni y nunca recibió la ayuda que necesita. No valía nada para él (Jackson). No le importaba una mierda. Fue espantoso, repugnante”, detalló la segunda mujer.

El rastro de Loni se perdió en 2018 y el año pasado fue encontrada en estado de indigencia, mientras revolvía la basura. Ahora, días atrás, los paparazzi volvieron fotografiarla en la calle, mientras buscaba comida en los residuos.

Ante los ofrecimientos de ayuda, ella respondió: “No he hablado con Jeremy. No quiero hablar con mis amigos, estoy bien. No quiero que nadie me ayude. Puedo vivir por mi cuenta. Tengo todo lo que necesito aquí. Nadie se preocupa realmente por mí y no quiero verlos, ellos no quieren verme a mí. Recibo dinero aquí y allá y hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucho aquí”.