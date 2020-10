¡Se armó! Se supieron detalles del pacto económico de Pampita y Benjamín Vicuña y eso desató la furia de la modelo

Pampita (42) opinó sobre la reacción de Nicole Neumann (39) acerca de un posible embarazo de Mica Viciconte y su ex, Fabián Cubero y eso desató una reacción inpensada. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida”, había dicho la panelista de Nosotros a la mañana cuando la conductora de Pampita Online dio su punto de vista y expuso que: “Tener un hijo no tiene que ver con el aspecto económico”, según informó Paparazzi.

Luego, Nicole volvió a reaccionar y aseguró: “Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así”, dejando al descubierto que su archienemiga tendría un acuerdo económico en moneda estadounidense con el actor chileno, en favor de la cuota alimentaria de sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio.

Como era de esperar, Pampita no lo dejó pasar y volvió a atacar. “Es privado el acuerdo con el padre de mis hijos, no tiene porqué opinar porque desconoce”, respondió.

Ahora, fue Marina Calabró quien dio detalles de aquel pacto económico que se mantuvo en secreto durante los cinco años que llevan separados. “Me parece que una situación donde tienen algo de razón las dos partes”, dijo la periodista.

“Habría una casa de un millón y medio de dólares y 10 mil dólares por mes”, reveló. Y después, sin revelar la fuente, se refirió al modo en que accedió a la información. “Voy a aclarar que lo filtraron intencionadamente de la parte de Vicuña”, dijo.

Pampita y Vicuña se separaron en 2015 en medio de un escándalo, cuando la top model aseguró haberlos encontrado infraganti en el motorhome del set de filmación de la película El hilo rojo. Si bien ellos lo desmintieron, tiempo después confirmaron el romance.