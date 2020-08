¿Se aleja del mundo del espectáculo? Luis Ventura piensa en sumarse a la política

En medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, Luis Ventura está lleno de trabajo pero en estas condiciones recibió una propuesta que lo dejó pensando y a la que no dijo que no.

Dispuesto a incursionar en nuevos ámbitos, el conductor de “Secretos Verdaderos” (América) está mirando con ganas al mundo de la política ya que por estos días fue tentado para participar como Defensor del Pueblo del Municipio de Lanús y, según allegados, el periodista estaría muy interesado.

Esta no sería la primera vez que Ventura saldría momentáneamente del mundo de la farándula para hacer otra cosa. En una oportunidad fue entrenador en el ascenso del fútbol argentino y dirigió a El Porvenir y a Victoriano Arenas, equipo en el que además consiguió un título en Primera D.

Y fue por este logro en el mundo deportivo que ahora el titular de APTRA recibió esta nueva oferta. Entrevistado por “Data Clave” el periodista comentó: “La propuesta nace porque yo dirigí equipos muy austeros. Estuve en tres etapas en El Porvenir y siempre dejé cosas. Una plaza, unas canchas, promoví el Futsal y el fútbol femenino. Se apoyaron un poco en eso para contactarme”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Alguien vio todas estas acciones que hago de manera personal, como técnico, no como directivo, y entre eso y mi llegada a la gente o la popularidad en el barrio, me llamaron para candidatearme a Defensor de Pueblo de Lanús”, explica. Según se pudo saber la oferta a Luis Ventura llegó desde el peronismo, a través personas cercanas al ex intendente Darío Díaz Pérez.