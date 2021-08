“Se agranda la familia”, el insólito anuncio que hizo Fede Bal tras reconciliarse con su novia

Hacía ya un tiempo largo que no escuchábamos hablar de Federico Bal y ahora que lo hacemos es por una gran noticia que anunció en las redes sociales. El joven se reconcilió con su pareja y en Instagram confió que “se agranda la familia”.

El mediático fue el invitado del primer programa de Carmen Barbieri, “Mañanísima”, y allí reveló que con Sofía Aldrey le dieron una segunda oportunidad a su amor y al llegar a su hogar, agarró su celular y decidió abrir un poco más las puertas de su intimidad.

“Tengo algo buenísimo que contarles”, se lo escucha decir mientras camina por su hogar; “Miren esto, instalé en mi casa estas protecciones para escalera. Lo instalé abajo y arriba”, sumó y llamó la atención de todos sus seguidores, quienes entendieron un poco más cuando el artista lanzó: “Y ahora que se agranda mi familia, es un momento clave”.

¿Fede Bal se convierte en papá? es lo que todos nos preguntamos pero, todavía, ese momento no llega. El hijo de la capocómica y de Santiago Bal sumará un nuevo integrante a su familia que mostró en primera plana en una historia de Instagram.

Se trata de un cachorro que será el nuevo compañero de Kike, el perro Jack Russell Terrier que le regaló Marcelo Tinelli hace más de 10 años atrás.

En la visita de Fede a “Mañanísima”, un televidente quiso saber si le gustaría ser padre y él respondió: “Tu grupo de amigos empieza a pensarlo. A mi no me pasa hoy, pero siento que el día de mañana me gustaría tenerlo”.