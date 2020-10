Se acabó para Esmeralda Mitre y se despide tirando palos a los jurados

Con la ronda de ritmo libre llegada a su fin, el miércoles por la noche se llevó a cabo la noche de eliminación. Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron primero los votos secretos de Moria Casán, cuyos puntajes demarcaron quienes continuaron en carrera y que parejas debían volver a probar que valían la pena.

Sin haber llegado a los 21 puntos necesarios, el jurado decidió salvar solamente a Mica Viciconte y Alito Gallo, lo que dejó la decisión final entre Esmeralda Mitre y Nell Valenti contra Lizardo Ponce y Lucia Villar. Pero fue el público al final quien decidió y, con el 59% de los votos, el influencer y periodista Lizardo quedó como el ganador de esta batalla.

Ya con el anuncio hecho y derrota admitida, Esmeralda decidió que no iba a irse sin largar lo que venía acumulando hacía rato con algunos de los jurados.

“Quiero agradecer al jurado, especialmente a Moria por todo el amor que me dio y a su falta de resentimiento y a su generosidad y a su amor por el arte. Yo creo que en el arte lo que importa es ser generoso, si no hay generosidad, no hay arte”, dijo primero sobre su tiempo en el Cantando.

“Y también le quiero dedicar esto a toda la gente que tiene pensamientos mediocres, por no llamarlos mediocres, que confunde delirio con sentido del humor. ¡Un besito para todos, bye!”, terminó despidiéndose Esmeralda sin mirar nada más que a la cámara. Pero las indirectas eran obvias a Karina La Princesita, con quien más de una vez tuvo encontronazos.

En esta misma gala debutaron los tres nuevos jurados: Lourdes Sanchez, Laura Fidalgo y Anibal Pachano. “¡Qué nervios! Estoy muy contenta de volver al lugar que prácticamente fundé. Está claro que voy a ser la presidenta, no lo sabe Pachano ni Laura Fidalgo. Yo sola me nombré”, contó Sanchez en La previa del Cantando, programa de Ciudad Magazine que conduce.

Pero algunos de los jurados originales no estaban tan contentos con sus adquisición. “La señorita Lourdes Sánchez dijo que iba a traer pimienta. Mira tú, esta va a terminar siendo la dueña de todo esto, eh. Es una vampira, se agarró todo, cuidado”, dijo filosa La One en su debut. Y Nacha Guevara se le unió y le tiró: “No te preocupes, Lourdes, ya vas a envejecer”.

Sin problemas, Lourdes decidió zanjar los comentarios diciendo: “No tengo ningún rollo con mi edad, me encanta decirla. Amo crecer. No sé a qué viene eso pero lo tomo”.