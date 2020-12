Santiago Lara, el joven que asegura ser hijo de Maradona, fue a visitar la tumba de Diego pero no se lo permitieron

Santiago Lara, uno de los jóvenes que reclama la filiación de Diego Maradona, fue hasta el cementerio privado Jardín Bella Vista junto a sus abogados pero no lo dejaron entrar.

El joven oriundo de La Plata asegura ser hijo del ex futbolista y estaba en un proceso legal para que el astro futbolístico lo reconociera como tal. “La administración no nos está dejando entrar”, dijo Lara en la puerta del Jardín de Bella Vista.

“Benítez, mi otro abogado, está yendo a hablar porque yo quería poner unas flores. No me están dejando, nos están trabando. Esperemos que me dejen entrar”, contó Lara al programa Intrusos.

La semana pasada los letrados de Lara realizaron un pedido a la Justicia para que se realice la exhumación del cuerpo de Diego, con el objetivo de conocer si es realmente hijo del ex futbolista.

La conexión de Lara con Maradona

El reclamo de Santiago lleva años en la Justicia pero se conoció públicamente hace pocos años. El joven dijo que su madre, Natalia Garat, habría tenido una relación amorosa con Maradona cuando trabajaba como modelo.

A los 23 años su madre enfermó de un cáncer de pulmón y en el lecho de muerte le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista.

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, contó en 2016 Santiago a Big Bang News.

Tras la sorpresiva muerte del astro futbolístico el abogado de Lara, José Núñez, hizo el pedido de exhumación para obtener una muestra de ADN y finalmente conocer su identidad.