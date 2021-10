Santiago del Moro tuvo mucho que ver en la decisión de Catherine Fulop de participar en MasterChef Celebrity 3

Catherine Fulop es euna de las famosas que será parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity 3, incorporación que promete dar mucho que hablar. En Implacables, la actriz habló del rol de Santiago del Moro para que acepte la propuesta.

“Santi se pasó porque él desde la primera temporada empezó con ‘Cathy, tenés que estar’, ‘te va a ir bien porque cocinás’”, contó, entre risas en Implacables a la salida de El club del Moro, el ciclo radial que comparte con el conductor del reality de cocina.

Catherine Fulop

“¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero bueno al final en esta tercera temporada me pidió que esté y terminé diciéndole ‘bueno, dale’. ¡Fue un ‘ok’ por cansancio!”, señaló, la venezolana.

Yendo a confesiones más profundas, la actriz reconoció que tiene sus límites. “Yo sé hasta donde puedo llegar o si me va a gustar cocinar porque una cosa es preparar en tu casa algo rápido. Si te soy sincera, yo no he hecho una torta de las de cajita. ¡Ni eso!”, concluyó Catherine Fulop, divertida.

Catherine Fulop, bella ayer, hoy y siempre

Indudablemente, la belleza de Catherine Fulop no sabe del paso del tiempo. Esto se debe a que la actriz cada día cuida su cuerpo y está atenta a su alimentación para seguir luciendo su bello cuerpazo.