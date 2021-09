Santi Maratea, súper conmovido tras el fallecimiento de Fede, el niño por el que había recaudado millones

Santiago Maratea es el influencer que realmente vino a cambiarle la vida a muchos. Y es que con sus millonarias colectas logró tratamientos médicos costosísimos, vehículos híper necesarios para escuelas y hasta sumó su granito de arena para el traslado del elefante mendocino a Brasil.

La verdad es que el joven enarbola las campañas más solidarias y más difíciles de lograr y con eso demuestra que con mucho esfuerzo y solidaridad se pueden conseguir los sueños que parecen más lejanos. Como lo hizo con Federico Ledezma, el pequeño de 6 años que luchaba contra un neuroblastoma.

Santi Maratea se emocionó al informar que Fede falleció, el niño para el que recaudó una cifra millonaria

El niño cordobés tuvo que viajar a Barcelona para realizarse un tratamiento y Maratea lo ayudó con la recaudación de más de 40 millones de pesos. Lo cierto es que el menor falleció y Santi se mostró muy triste en las redes sociales.

Qué dijo Santi Maratea sobre la muerte de Fede, para quien recaudó millones

Santi Maratea no logró contener su tristeza y eligió las historias de Instagram para poner en palabras lo que sentía tras la noticia del fallecimiento del pequeño que conoció e hizo posible su viaje a España.

“Estoy triste. No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real”, se lo escucha decir en los primeros segundos, visiblemente angustiado.

“Ayer falleció Fede, el nene que tenía un cáncer muy raro y que ayudamos a que viajara a España”, dijo llorando y sumó que la salud del niño se había agravado porque “el cáncer le había tomado los pulmones”. Según su relato, Fede “iba a volver a la Argentina porque la expectativa de vida era muy chica”.

En medio de la filmación, Maratea compartió una reflexión: “Todas las cosas que no tienen explicación las explica la religión y me doy cuenta de que todas las creencias hacen agua cuando le preguntás por qué se mueren los nenes porque no hay una put... explicación”.

El joven le agradeció a los padres del menor por haberle enseñado “un montón sobre la fuerza y la unión” y compartió: “Me pongo triste porque como todos los que habrán sido parte un poco de esto de acompañar a Fede estarán tristes. Yo lo conocí y me enseñó muchas cosas. Para mí fue muy importante ese viaje. Y yo fui muy feliz. Me encanta hacer lo que hago”.

“Por ahí ustedes no dimensionan lo que hicieron. Nada fue en vano: les recuerdo que Fede conoció lo que es volar y lo que es el mar y estuvo buenísimo porque fue re feliz”, cerró Maratea en forma de agradecimiento a todas las personas que pusieron un granito de arena para Fede.