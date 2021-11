Santi Maratea les habló a los mendocinos y los invitó a sumarse a su nueva causa solidaria

Santi Maratea es una reconocida personalidad de Internet que en los últimos meses ha adquirido notoriedad nacional al realizar colectas solidarias a través de sus redes sociales. Esta vez el influencer utilizó sus historias para invitar a los mendocinos a que colaboren con su nueva causa.

Se trata de una campaña que tiene como objetivo recaudar 200 millones de pesos para comprarle a la pequeña Madeleine el medicamento más caro del mundo. La colecta lleva actualmente alrededor de 79 millones de pesos y es por ello que el influencer realizó una alianza con diferentes marcas que colaboraran a llegar al objetivo final.

Primero anunció que una reconocida empresa de delivery donaría la mitad de las ganancias obtenidas por cada compra que se realice este miércoles. Luego, se detuvo en la gente de Mendoza, a los que les contó que la heladería Innamorato se suma a esta campaña: “todos los días va a ir cambiando el restaurante o el lugar donde podes comprar algo y no siempre va a ser en Buenos Aires”, comenzó Santi en sus historias de Instagram.

“Por ejemplo, mañana va a ser en la heladería Innamorato de Mendoza que todo el país dice wtf y la gente de Mendoza dice ‘no, yo la conozco’, y bueno de esa manera lo vamos haciendo lo más nacional posible”, sentenció el joven.

Santi ya había utilizado las redes sociales de distintas personalidades para hacer que la colecta le llegue a más personas, entre ellas a la China Suárez: “Hola a toda la gente que ve las historias de la China. Muchos, porque somos fanáticos desde hace años, otros porque son unos chusmas de mierda que se la pasan espiando la vida ajena”, lanzó el influencer con su particular estilo sarcástico.

Santi Maratea difundió su última campaña solidaria en la cuenta de la China Suárez.

“Sin embargo, no es lo que me convoca”, continuó. “La China me prestó su cuenta para que les cuente sobre la campaña que estamos haciendo. Estamos buscando conseguir el medicamento más caro del mundo para una nena de Argentina que se llama Madeleine. Sale 200 millones de pesos. Estamos intentando conseguir un millón de personas que pongan cada uno 200 pesos”, relató Maratea.

Para esta ardua campaña, Santi Maratea también convocó a otros famosos a que difundan la colecta en sus redes: Patricia Sosa, Nicki Nicole, L-Gante, Sofía Zámalo, Teresa Calandra y muchos más. En la cuenta de Instagram “todospormadeleine” podés conocer más información y donar tu granito de arena.

Madeleine tiene un año y siete meses y fue diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 a los 45 días de vida. Para curarse, la pequeña necesita el medicamento Zolgensma, que cuesta USD 2.125.000.