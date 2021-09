Santi Maratea fui invitado al programa de Mirtha Legrand pero puso un peculiar requisito

Durante décadas llegar a la mesa de Mirtha Legrand significó un tipo de consagración para todos aquellos que aspiraban tener una carrera en los medios. Y aunque hace tiempo que Santi Maratea se hizo famoso en las redes, por su tarea como actor, conductor de radio e influencer, durante los últimos meses tuvo mucha relevancia por las colectas solidarias que impulsó, como el caso de Emmita, los deportistas argentinos, entre otros.

Y la diva, que tuvo un fugaz regreso a la conducción el pasado sábado 28, está muy atenta a todo lo que pasa en el país y a las figuras emergentes, motivo por el que quiere que el joven de 30 años se siente en su mesa.

“¿Vas a lo de Mirtha?”, quiso saber uno de sus seguidores. Y el influencer explicó cuál es el motivo que lo frenan: “No sé, porque estamos en una pulsada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”.

Pero más allá de este requisito, hay algo que lo ilusiona mucho: la propia Mirtha pidió que estuviera presente en su ciclo. “Si Mirtha dice eso, me muero de la emoción, no sé que hacer”, concluyó y aseguró que si en algún momento Susana Giménez lo invitara a su programa, iría sin dudarlo porque es su sueño.