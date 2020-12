Salvador Uriel, el hijo de Vicky Xipolitakis, cumplió dos años y su festejo fue a todo dar

El hijo de Vicky Xipolitakis cumplió 2 años. Salvador Uriel tuvo un gran festejo, gracias a que su madre preparó una fiesta a todo dar en la que participó toda la familia Xipolitakis.

Del festejo que organizó la participante de Masterchef Celebrity se supo a través de las redes sociales, donde compartió las fotografías de los momentos más importantes del evento.

Si bien por una orden judicial de su por y padre del menor, Javier Naselli, la mediática no puede subir imágenes del nene a las redes sociales; Vicky buscó la forma de mostrarles a sus seguidores cómo celebró en grande sus primeros 2 años.

“Hace 2 años me convertí en mamá y mi vida cambió por completo, mi corazón ya no late por mí, sino que vivo para él. Gracias hijo por el amor que me das, me llenas de fuerzas. Esto no se compra con plata y llena de felicidad plena. Gracias Dios por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí, mi gran compañero”, escribió Vicky en su cuenta de Instagram junto a una postales donde le dedicó un corazón con sus manos.

La temática del festejo fue ecuestre, por lo que hubo caballos de juguete a gran escala por todas partes. Inclusive en una de las imágenes se puede ver a la mano de Vicky sosteniendo a la que podría ser de Salvador Uriel “acariciando” a un equino hecho perfectamente de papel.

Instagram

Si bien ella misma organizó toda la fiesta, no perdió la oportunidad para agradecer a su familia y amigos más cercanos con quienes compartió el gran día de su pequeño. “Sin ustedes no podríamos hacer nada”, agregó.

Sabido es que Vicky es una de las favoritas de Masterchef Celebrity y tiene un gran público que la sigue. Sus seguidores de inmediato le dejaron miles de mensajes de felicitaciones por cómo va creciendo su pequeño a la vez que obtuvo más de 70 mil me gusta en la colección de fotos imperdible.