Salió a la luz una supuesta infidelidad de Isabel Macedo a Facundo Arana

Hace quince años que Isabel Macedo y Facundo Arana decidieron separarse, luego de compartir diez años de su vida. Él rápidamente se enamoró de María Susini, con quien formó una solida pareja con tres hijos en común. Mientras que ella, luego de varios noviazgos fallidos encontró al amor de su vida en Juan Manuel Urtubey, con quien se casó y tuvo a “Belita”, su única hija.

Si bien hace tiempo que ambos adoptaron un perfil muy bajo en los medios, Evelyn Von Brocke los puso en el centro de la tormenta tras revelar una supuesta infidelidad de la actriz hacia el galán. Mientras en Intrusos jugaban a “Quién es el niño”, un segmento en el que muestra la imagen de un famoso durante su infancia y deben adivinar de quién se trata a través de pistas, la periodista tiró la bomba.

“Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella”, disparó. Y agregó: “En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino. Lo tuve a a él llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”.

Cuando finalmente se develó el misterio y se supo que la nena en cuestión era Macedo, Von Brocke aclaró que su información es certera. “Lo dije en su momento, y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolido. Él me lo confirmó en su momento, ahora se lo puede decir”, concluyó. ¡Qué revelación!