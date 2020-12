Salió a la luz un audio de Luisa Albinoni en el que destroza a su equipo del “Cantando”

Luisa Albinoni quedó eliminada del “Cantando” hace unos días atrás al competir mano a mano contra Agustín “Cachete” Sierra. Y se fue con un sabor amargo porque las cosas con su equipo no estaban del todo bien. Mucho se especuló sobre el conflicto de la actriz, su coach Augusto Álvarez y su compañero en la pista Lautaro Rodríguez.

En una gala de hace varias semanas atrás, Nacha Guevara cuestionó al coach por haber elegido un tema que le quedaba cómodo al compañero de Luisa y que dejaba a la artista en un lugar deslucido. Albinoni coincidió con la jurado y en un audio de WhatsApp se descargó con todo.

En “Los ángeles de la mañana” pasaron sus mensajes y comienza con una amenaza de renuncia: “Han visto mi actitud de bajón, de caída de hombros y todo. Cuando a mí se me hinchan los huevos, ya no quiero más lola. ¿Les digo la verdad? Estoy hablando con Maxi y no creo que siga”.

“Ay, chicos, chicos. Menos mal que había salido bien… ¡Salió horrible! ¿Te dijeron que cantabas bien, Lautaro? Es el día que te escuché cantar como el orto, el peor de tu vida. Los dos horribles”, continuó y no pudo ocultar su indignación: “Quisiera saber quién carajo autorizó esa puesta, que empiezo cantando yo, pero está en primer plano el señor Lautaro Rodríguez. ¡¿Qué es eso?! Quién autorizó esa puesta. Porque yo me muevo y me coloco. Escuché que el productor preguntó quién empezaba cantando. Fue una incoherencia”.

“Ahora, si ustedes creen que es así, canten solos, chicos. No me necesitan. Y cuando no me necesitan, pasa lo que pasó”, concluyó furiosa.

Tras estos mensajes, el trío no cruzó palabra en los ensayos y esa situación incómoda le provocó a la vedette una fuerte crisis por la que debió ser asistida por una ambulancia.