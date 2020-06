¡Sacada! Belén Francese le contestó a la vecina que la escrachó en Twitter

Luego de que Belén Francese confirmara que se contagió de coronavirus en el programa de Lizy Tagliani “El Precio Justo” (Telefé) los vecinos de su edificio pusieron el grito en el cielo porque en los días previos al resultado del hisopado, la modelo estuvo paseando y tomándose fotos en los espacios comunes del edificio de la zona de Las Cañitas.

Algunas vecinas fueron por más y acusaron a Francese a través de las redes sociales de haber recorrido el lugar sin saber si estaba infectada o no.

“Se contagiaron Ernesto y Juan Carlos (N. del R: los encargados del edificio) por tu culpa. ¡Gracias Belén! Hay Covid en el edificio por tu culpa ”, fue el primer mensaje que recibió la amiga de Marley a través de la red del pajarito.

Ante la acusación la modelo se defendió y tuiteó dando las explicaciones necesarias pero que no fueron suficientes para sus vecinas de departamento.

“¡Gente bruta! ¡Ignorante la cholula coventillera vecina 1 o 2! Mal informada/s que no sé quiénes son. Da la cara o den. Le aclaro: el delivery me lo mandan en helicóptero. Y el encargado y su compañero ya estaban contagiados de antes. Besos y hagan algo por sus vidas”, escribió Belén en un tweet.

Y para que no quedaran dudas la mediática agregó: “¡Las fotos son del verano! ¡Estoy en shortcito! ¡Y mándenme el video patinando, ridículas espaciales, escorias maliciosas sin vida! Y pasen bien mi dirección porque no tengo ninguna denuncia porque no hice nada nada que irrumpa la ley (sic). Ni bien me enteré del caso de canal, me aislé”, concluyó