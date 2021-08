Sabrina Rojas se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro y negó una reconciliación: “Es un montón”

Sabrina Rojas fue como invitada a Los Mammones e inevitablemente le preguntaron de su separación de Luciano Castro, con quien tendrá que trabajar en Desnudos, la obra que ambos protagonizan. La modelo mendocina se sinceró a la hora de hablar del vínculo que aún los mantiene unidos y de su relación actualmente.

“Ustedes dijeron que se separaron como pareja y no como familia y eso me pareció genial”, le comentó Jey Mammón a Sabrina y la actriz explicó el pacto que mantiene con su ex y padre de sus hijos. “Es que es así, somos familia”, resaltó.

“A Luciano lo amo, pero es un amor que fue mutando. Y hoy dejó de ser un amor de pareja a ser un amor de familia”, expresó Rojas. Y agregó: “Vos me preguntás por el gordo y yo lo amo y lo voy a amar toda la vida. Y vamos a estar juntos toda la vida”.

La pareja estuvo junta por 12 años.

El conductor aprovechó el momento para preguntarle a la invitada si había posibilidades de una reconciliación. “¿Hay chances de una vuelta?”, dijo Jey y Sabrina con sinceridad le respondió: “Hoy te digo que no. Pero cuántas parejas volvieron después de años. Nos separamos hace cuatro o cinco meses y hoy estar viendo una reconciliación es un montón”.

Sabrina rescató que ambos buscan que sus hijos tengan momentos en familia. “El viene a cenar a casa o yo voy a dejar a los chicos y entro y tomo mate. O un domingo hace un asado en casa”, contó.

“Hay semanas que nos cuesta más y otras que es muy genuino. Siempre que nos vemos nos damos un abrazo”, reveló acerca de cómo llevan esta relación de ex, la que muchas veces no se torna sencilla.