Sabrina Garciarena besó en la boca a su hijo y en las redes la criticaron fuerte

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski formaron una de las familias del medio más linda junto a sus tres hijos León, Beltrán y Mía. Y justamente una foto con el pequeño del medio generó revuelo en las redes sociales y reprocharon la pose de la actriz.

La artista subió una postal junto a Beltrán a su cuenta de Instagram y lo que menos esperaba era recibir una catarata de comentarios en su contra por estar dándole un beso en la boca.

“Mi hijo Beltrán” se lee en el epígrafe que muestra a madre e hijo sentados a los pies de una escalera y a los pocos segundos de publicada la toma, le llovieron las críticas.

“No esta bien darle besos a los chicos , se puede considerar un acto de pedofilia”, le escribió una seguidora de los más de un millón que tiene en Instagram.

“Bellos los dos, pero besos en la boca noooooo, eso es para la pareja!”, “Consejo, no le den besos en la boca a los chicos” y “Que garrón que les des besos en la boca”, sumaron otras. Varios fanáticos salieron a defender la postal y hasta colegas y amigos de Garciarena comentaron con amor.

Como Gabriela Sari quien escribió “Naaa bellosss” junto a emojis de corazones y hasta una fan que dejó bien en claro algo: “De chica tmb me daba picos con mi mamá, y nunca confundí nada, dejen de jodeeeer con boludeces”.

Diego Maradona Jr. también fue criticado por besar a su hijo en la boca

En julio, Diego Maradona Jr. compartió un video en las redes sociales en el que se muestra dándole un beso en la boca a su niño Diego Matías. Como era de esperarse, la filmación generó tanta polémica que tras la denuncia de varios de sus seguidores, se la dieron de baja.

Lo acusaron de ser una “persona desagradable” y al leer eso, el hijo reconocido de Diego Armando Maradona se descargó: “La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes”.