Rubén cantó ópera en La Voz Argentina, el jurado lo rechazó y la furia del público es total

Otra noche de indignación vivieron los seguidores de “La Voz Argentina” (Telefe), ya que un participante que cantó ópera y demostró gran talento fue rechazado por el jurado conformado por Mau y Ricky, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Se trata de Rubén Andrés Aiassa, de 52 años y oriundo de Colazo (Córdoba). El hombre contó que hace tres décadas se dedica a la música y que trabajó en los últimos años a bordo de cruceros, pero la pandemia truncó su experiencia laboral en los mares.

En el escenario del programa de Telefe, Rubén interpretó una versión muy especial de “Caruso”, del cantautor italiano Lucio Dalla y dedicada al tenor Enrico Caruso. Pese a su destacada presentación, donde todos coincidieron en su increíble poder de la voz, el jurado se quedó quieto y optó por rechazarlo en la fase de las audiciones a ciegas.

Ricardo Montaner fue quien explicó los motivos de la negativa a Rubén: “Variaste la melodía de una canción que es, quizá, emblema o punto de unión entre la música operática, culta, estudiada, con la música popular. Es un compromiso muy grande cantar esta canción y variarle la melodía”.

Y continuó: “La variaste por tener cuidado. Para no fallar, dijiste: ‘me voy por lo más sencillo que es quedarme abajo y variarle la melodía’. Eso a mí no me permite dar la vuelta, ¿me entiendes? Siento que es vulnerar una línea melódica que está por algo. ¿No?”.

Un participante cantó ópera en La Voz Argentina, lo rechazaron y las redes explotaron de furia - Web

En las redes sociales, los televidentes de “La Voz Argentina” expresaron su repudio contra el jurado y lamentaron que Rubén haya quedado afuera del show. ¿Tendrá una segunda chance en el repechaje de “La Voz: el regreso”?