Romina Malaspina se hizo el test de coronavirus y comunicó el resultado en las redes sociales

La noticia del contagio de Andy Kusnetzoff de coronavirus revolucionó a Telefé y a los últimos invitados que tuvo en su programa el sábado 11 de julio, pero que fue grabado el miércoles anterior.

El conductor apenas supo el resultado de su test, se comunicó personalmente con las figuras invitadas al ciclo y luego lo hizo público en su programa de radio.

Flor Vigna, Benito Fernández, Christophe Krywonis y Romina Malaspina compartieron el “Punto de encuentro” con el ex CQC y, ante la noticia del conductor, se comunicaron con sus médicos para ver cómo proceder.

La conductora de Canal 26 si bien comentó que no tenía ningún síntoma, se quedó en su departamento y comenzó a cumplir con los 14 días de cuarentena.

“Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa”, comentó la joven a El Trece.

La modelo participó del programa de Andy Kusnetzoff quien tiene coronavirus

Sin embargo y para despejar dudas, Malaspina llamó a su prepaga y este miércoles a la madrugada un médico llegó hasta su domicilio y le realizó el test para saber si estaba o no enferma.

“Estoy en cuarentena en casa. Estoy bien de salud, estuve hablando con expertos y no hay síntomas. Siempre estuvimos con la distancia social, siento que no me contagié”, comunicó en los videos de las redes sociales.

La modelo se preocupó por su salud y no esperó para hacerse el test

A través de sus historias en Instagram la ex Gran Hermano compartió fotos del momento en que el médico tomó su muestra de sangre y, finalmente el esperado resultado.

“Bien, para que se queden todos tranquilos, anoche a las 1 de la mañana vino el médico a casa a hacerme el testeo rápido. El resultado dio negativo”, informó feliz y aliviada la sensual modelo.