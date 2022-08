Romina Malaspina posó arriba de la cama con un vestido de red transparente y ni los emojis la taparon

Romina Malaspina está acostumbrada a cautivar a sus seguidores con cada una de sus publicaciones en Instagram. La blonda sabe muy bien cómo mantener entretenida a su audiencia con cada foto y video que utiliza en redes.

Esta vez, Romina decidió sacarse todo y solo vestirse con un vestido de red transparente que al momento de publicarlo en su perfil decidió taparse con unos emojis de corazón negro pero quedaron cortos ante el impactante físico de la modelo.

Romina Malaspina en Instagram

Inmediatamente sus más de 2.6 millones de seguidores no pudieron resistirse ante las impactantes imágenes y marcaron de lleno el botón de del corazón rojo dejando como resultado más de 128 mil likes y más de 800 comentarios en menos de una hora.

“Lo mas hermoso que he visto en todo el día” , recalcó un fan; “Dale Romi para cuando el only que vengo ahorrando los dólares que me da la abuela”, le pidió insistente un seguidor, mientras que otro se volvió religioso expresando: “Dios nos libre”.

Romina Malaspina

Romina Malaspina deslumbró con un vestido plateado

Romina Malaspina tiene talento para las cámaras, las ama, y eso se nota cuando comienza a posar adelante de ellas para generar contenido en sus diversas plataformas, siendo muy hábil para explotar su imagen.

Romina Malaspina deslumbó con su vestido romboidal.

En uno de sus más recientes posteos, enamoró al posar con un vestido del diseñador Santiago Artemis, quien se lo diseñó especialmente por su cumpleaños. Se trata de un diseño que se asemeja al tejido romboidal, por el color y la forma, el que dejó ver de más.

En menos de una hora, las nueve fotos que Romina subió a su Instagram superaron los 10.400 likes. Además, recibió cientos comentarios en los que no hicieron más que halagar su talento para posar y su belleza. Aunque hubo otros pícaros internautas que repararon en que tenía mucha ropa puesta.