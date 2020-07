Romina Malaspina ¡on fire!: se sacó la ropa y contestó a todas críticas que recibe

Romina Malaspina es una de las mediáticas que, cada día, comparte algo en las redes, dice o hace algo que genera escándalo. En las últimas horas, la joven conductora sorprendió con un video en el que está tomando sol en su balcón.

Poco le importó el invierno argentino, Romina se puso una bikini con la que dejó casi todo su cuerpo al descubierto: “Si hace frío, desde acá no se siente”. Y lo que más subió la temperatura fue su sensual tatuaje en la ingle izquierda.

Además, aprovechó para contestarle a todas las personas que la critican: “Si me critican, desde acá no se escucha”.

En los últimos días, la joven conductora de Canal 26 fue el centro de una polémica por comentarios de parte de Mónica Gutiérrez, quien soltó en una entrevista radial: “Las chicas jóvenes han hecho de su reivindicación la paridad, adhiero totalmente a eso, lo que no me parece es que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda, no niña, es la peor de las trampas”.