¿Romina Malaspina conquistó a Marcelo Tinelli?

Hace unos días circuló el rumor de que Romina Malaspina estaba tras los pasos de Marcelo Tinelli luego de que el empresario confirmara, vía redes sociales, su separación de Guillermina Valdés luego de 8 años de relación y un hijo en común.

También Luis Ventura comentó que había tres damas interesadas en el presidente de San Lorenzo de Almagro que nuevamente estaba soltero.

Y, por comentarios de Marcelo Polino, se supo que una de las mujeres que seguía de cerca los pasos del dueño de LaFlia era la sensual Romina Malaspina actual conductora de un noticiero en Canal 26.

El jurado del Bailando, en “La Jaula de la Moda” (Magazine) ante un comentario de Fabián Medina sobre una posible relación entre la ex Gran Hermano y Tinelli comentó: “Me encantaría. Tiene presencia. No tiene la estelaridad de Guillermina, claramente, porque apareció hace poco, pero hay algo en su presencia que es muy magnética. Y a diferencias de otras chicas sexies que estuvieron antes, ella tiene empatía con las mujeres. Les ofrecen el marido, el hijo. Le cae bien a las señoras… además donde pone el ojo, pone la bala”, dijo.

Luego Marcelo Polino siguió hablando del tema en “Confrontados” (El Nueve) y agregó un nuevo comentario al rumor de romance entre Malaspina y el padre de Juana Tinelli: “Me encanta, es bárbara. Y consiguió lo que muchos quieren, fama rápida, después verá con su inteligencia si puede sostenerlo o no, pero le veo futuro en el medio”.

Este jueves Malaspina se refirió al tema en “Intrusos” (América) y habló de un presunto acercamiento al empresario: “Sí, lo escuche a Polino que dio una nota y que saltó un rumor de romance con Marcelo. La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del Bailando y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él”, aclaró la actriz.

Consultada sobre si tendría una relación con un hombre mayor, la rubia dijo: “Ahora estoy súper tranquila, estoy sola hace un tiempo y con todo esto de la pandemia estoy disfrutando mucho de estar sola, no sabría decirlo ahora si estaría con alguien o con alguno de 60”, comentó.

Por su parte y para finalizar Rodrigo Lussich dijo que Marcelo Tinelli está muy molesto con el rumor que lo involucra sentimentalmente a la enemiga de Sol Pérez.