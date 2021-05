Romina Malaspina confesó que tiene un tatuaje que la avergüenza

Luego de ser premiada como la periodista del año por el sitio LatinPlug, Romina Malaspina fue invitada al ciclo de Net Tv “Pampita online” y además de hablar de su tema “Color” y su renuncia a Canal 26, la ex Gran Hermano tocó temas desconocidos.

Uno de los relatos más llamativos de la joven, fue acerca de un tatuaje que se hizo, hace años, con el nombre de su primer amor.

La rubia confesó que si bien sabía que esa relación no sería para siempre, lo hizo igual y tras la ruptura lo tapo con otro diseño.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, dijo la invitada de Pampita Online.

“¿Así y todo te lo hiciste?” consultó Pampita y Malaspina respondió: “Es que él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”, comentó divertida.

Consultada por el panel sobre el amor y su hombre ideal Romina aseguró: “Ay, qué difícil. Bueno, te podría decir Rodrigo Guirao Díaz. ¡Es divino! En lo que es físicamente, es bello. Me da igual si es rubio o morocho. Me fijo mucho más en la personalidad, después lo demás es secundario”, finalizó.