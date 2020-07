Romina Malaspina alimentó los rumores de romance con Marcelo Tinelli: “Es atractivo”

La separación de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés tras ocho años de relación y un hijo en común fue una noticia que sacudió la farándula local. Pero pese al duelo que seguramente están transitando los protagonistas, pasaron algunos días nada más y ya se los empezó a vincular con otras personas. Y una de las “candidatas” que se le anotó al conductor fue una de las chicas del momento: Romina Malaspina.

Las versiones de que entre ellos podría pasar algo surgió a partir de de las declaraciones de Marcelo Polino y las palabras de la presentadora de Canal 26 no hicieron más que alimentar las posibilidades de que entre ellos haya un romance.

El rumor comenzó a partir del deseo de Fabián Medina Flores, quien con el jurado del “Bailando” en el piso dijo que ve con buenos ojos una relación entre Malaspina y Tinelli: “Me encantaría. Tiene presencia. No tiene la estelaridad de Guillermina, claramente, porque apareció hace poco, pero hay algo en su presencia que es muy magnética. Y a diferencias de otras chicas sexies que estuvieron antes, ella tiene empatía con las mujeres. Les ofrecen el marido, el hijo. Le cae bien a las señoras”, sostuvo el modisto. A lo que el periodista sumó que la ex “Gran Hermano”, a quien conoce por el reality, “donde pone el ojo, pone la bala”.

Luego, en diálogo con “Confrontados”, Polino sumó: “Me encanta, es bárbara. Y consiguió lo que muchos quieren, fama rápida, después verá con su inteligencia sí puede sostenerlo o no, pero le veo futuro en el medio”.

Por su parte, la influencer le hizo frente a esas palabras en su charla con “Intrusos” y contó que una vez vio a Marcelo en persona: “Sí, lo escuche a Polino que dio una nota y que saltó un rumor de romance con Marcelo. La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del Bailando y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él”, aclaró.

“Ahora estoy súper tranquila, estoy sola hace un tiempo y con todo esto de la pandemia estoy disfrutando mucho de estar sola, no sabría decirlo ahora si estaría con alguien o con alguno de 60”, dijo cuando le preguntaron sobre la diferencia de edad. Para cerrar el tema, Rodrigo Lussich aportó que el presidente de San Lorenzo está “muy enojado con el rumor”.