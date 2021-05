Romina Malaespina fue premiada como la mejor periodista y sorprendió a todos

Romina Malaspina fue nominada a los Premios Latingpug 2021 y, tras recibir el apoyo del público en la votación, ganó como “Mejor Periodista del año”: “¡No me lo puedo creer!”.

La ex conductora de Canal 26 sorprendió a propios y extraños luego de que se anunciara el inesperado resultado de la votación. En su cuenta de Instagram, la mediática publicó un video en el que expresó con emoción: “Quiero agradecerles a ustedes que me votaron y a toda la gente que me apoya desde su casa en cada uno de mis proyectos. Sin ustedes nada de esto sería posible”.

“La más votada por el público. ¡Gracias por ser parte de nuestra primera edición! Éxito”, respondió en el posteo la cuenta oficial de los premios.

Romina Malaspina sorprendida en sus historias de Instagram. Instagram

Los LatinPlug son unos premios tienen por objetivo impulsar el crecimiento de personalidades emergentes y ser el nexo con los sitios, eventos y medios más emblemáticos del ámbito. Para lograr esto, nominan más de 40 figuras, posicionadas y emergentes, en cada una de sus sedes (Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina) y premian categorías tales como: Mejor Actor/Actriz, Mejor Artista del año, Mejor DJ del año, Freestyler del año, Mejor Artista Musical del Año, Mejor Mánager Musical Del Año, Influencer del año, Mejor Medio Gráfico del Año, Mejor Periodista del Año y Mejor Streamer del Año.

En esta ocasión, Romina Malaspina, le ganó la pulseada a Sol Despeinada, El Presto, Santiago Torres y Julio Leiva en la terna “Mejor Periodista del Año”.

A días de anunciar su retiro del mundo del periodismo para dedicarse de lleno a la música y publicar su nuevo single “Color”, la mediática conductora se marcha con el reconocimiento del público que la votó.