Sebastián Yatra y Danna Paola coincidieron en Miami y así reaccionó Tini

Desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaron su separación en mayo de este año, el colombiano fue vinculado con Danna Paola. Aunque negaron el romance entre ellos, desde ese momento no dejaron de dar confusas señales: sacaron un tema juntos -justo un día después de que la argentina estrenaba su canción-, intercambiaron provocadores posteos en las redes y ahora están juntos en Miami.

Los intérpretes de “No bailes sola” se mostraron muy felices de volver a verse en persona en Estados Unidos, donde llegaron para participar de la entrega de los Premios Juventud, que se celebrarán el próximo 13 de agosto.

El cantante hizo saber a sus seguidores de Instagram que dejó su Colombia natal y de paso le dejó un ‘me gusta’ a la última foto que la actriz de “Élite” compartió desde la misma ubicación que él, acompañada con un insinuante mensaje: “Mis anclajes no pararon tus instintos”, escribió inspirada en la canción “Con las ganas” de Zahra.

Luego, en las stories de la red social de la fotografías, mostraron su encuentro en la producción de fotos promocionales de los premios en el que el autor de “Cristina” será uno de los presentadores. En las imágenes se los vio a los dos muy exaltados y luego de un afectuoso saludo “después de dos años”, según ella, chocaron sus codos, un gesto muy acorde a los tiempos de Covid-19.

Mientras la mexicana y el colombiano disfrutaban su tiempo juntos, desde Argentina, la ex “Violetta” compartió lo que para muchos fue una clara indirecta para su ex. “Tú me dañaste el corazón y te escribí esta canción”, escribió en su cuenta de Twitter. Si bien es una de las estrofas de su canción “Ya no me llames más”, fue publicada horas después de que Yatra y Danna mostraron su complicidad ante el mundo.