Rodrigo Noya estuvo en la fiesta de Morena Rial pero se desligó del escándalo

Este lunes y gracias a las redes sociales se viralizó un video de la fiesta de cumpleaños de Morena Rial en Carlos Paz y estalló el escándalo.

Es que en medio de una pandemia por el coronavirus, las imágenes de la fiesta mostraron gente bailando, sin distancia entre ellos, con tapabocas mal colocados y, lo peor de todo, en un ambiente cerrado.

Hasta Jorge Rial se hizo eco del escándalo al tuitear, pedir disculpas y sentirse avergonzado por el proceder de su hija mayor.

Parte del elenco de la obra “La Mentirita” participó de la fiesta y fue Rodrigo Noya quien salió a dar su testimonio por asistir: “No era una fiesta clandestina, la policía autorizó la fiesta, éramos 30 personas, 8 de la obra, después 5 o 6 amigas de Morena que están siempre con ella. Estaba el novio con su familia. El círculo era ese, gente con la que estamos siempre en contacto. Estuvimos con barbijo, alcohol en gel en todas las mesas”, dijo el actor a PrimiciasYa.

Luego agregó: “El video que sale (de él bailando arriba de otra persona) es un momento de la fiesta. Fue un cumpleaños autorizado. No tiene sentido nada lo que se dice. Estaba todo bien habilitado. Los protocolos del salón fueron perfectos”.

También Fredy Villareal participó del festejo y sumó: “Estuve un rato nomas y mientras estuvo vi que era al aire libre en un espacio enorme. No me quedé en todo su cumple, me fui temprano. No vi mucha gente. No sé qué más paso después”, comentó el actor aunque en la filmación también aparece bailando al ritmo de una banda que tocó por los 22 años de Morena y en un espacio cerrado.

Si bien Morena Rial no salió a hablar sobre su fiesta de cumpleaños, la mediática realizó un posteo en Instagram sacando la lengua junto a la frase: “El que este libre de pecado que tire la primera piedra 🙌🏼”