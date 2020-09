Rodrigo Lussich habló con Nati Jota sobre la operación de Ivana Nadal y contó cómo está la situación entre ellas

En medio del escándalo por el nuevo novio de Ivana Nadal, ex de Nati Jota, la morocha se achicó las lolas y todos comentaron la similitud en la situación quirúrgica de Jota un par de años atrás cuando también se operó.

Separada del joven hace casi 10 meses, la noticia sobre la nueva pareja sorprendió a la influencer que lejos de intentar disimular su sorpresa, comentó en las redes sociales el impacto de la información.

Este viernes en “Intrusos” (América) Rodrigo Lussich en su sección “Los Escandalones” reavivó la polémica y leyó al aire la reacción y los comentarios de su futura compañera de programa Nati Jota.

Entre los chats que mostró el uruguayo la rubia dijo: “No sé nada de Ivana obviamente. Sí que yo me quería hacer la operación antes de conocer a mi ex siquiera. Obvio que no tiene nada que ver con Bruno”, dijo Jota y agregó: “Bruno me acompañó y fue todo una masa. Le quedó el vicio”.

Al final, Nati Jota fue irónica y dijo: “Se pone más cringe (feo, raro) todo, increíblemente. ¿Qué más vendrá? Ja, ja”, finalizó divertida.