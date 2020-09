Rodrigo Lussich, ansioso y feliz a pocos días de su gran debut

La llegada de Rodrigo Lussich a “Intrusos” (América) fue un antes y un después en el ciclo. Con un humor entre irónico y aniñado el uruguayo supo conquistar a la audiencia y poner ese toque de diversión y complicidad en medio de un momento complicado como el de la pandemia por el coronavirus.

A punto de estrenar su ciclo “El Show de los Escandalones” los sábados a las 20 horas en América, el periodista habló con el portal “Primicias Ya” y comentó: “En Intrusos tengo momentos, que son como los recreos del programa y la sección de Los Escandalones tuvo mucha repercusión y me sorprende. Es un momento muy entretenido y ahora va a ser un programa. Siento que el chimento, visto desde el humor, me divierte mucho más... Esa será la esencia del programa del sábado, pasarla bien con humor”, comenzó diciendo Rodrigo sobre su nuevo programa.

Luego remarcó: “Lo que se intentará es conservar el espíritu auténtico del segmento de Intrusos, la idea es hacerlo crecer junto los integrantes del equipo, conformado por Anamá Ferreira, Nati Jota y Sheila González. Ellos serán mis cómplices como lo hacen Jorge y el resto de mis compañeros en Intrusos”.

Agradecido por la incorporación a “Intrusos” el uruguayo habló de Jorge Rial y dijo: “Me saco el sombrero con Rial, no había laburado nunca con él pero tenía buen trato porque Adrián (Pallares), mi mejor amigo, trabaja con él desde hace años, y siempre nos manejamos con mucho respeto. Él conmigo ha tenido palabras muy elogiosas por laburos anteriores. Siempre lo tenía respetado pero siempre con esa cosa que tiene Rial de prejuicio, si será bueno o será malo, cómo será laburando, si será un tipo jodido... Él ha generado y construido su leyenda y ya estaba un poco expectante con todo eso. Pero me encontré con un tipo súper llano, generoso, que me deja ser y que se divierte conmigo...”, dijo sobre el conductor.

“Me hace la segunda y yo a él... Es un compinche al aire y que no deja de ser el líder que es con 20 años de Intrusos. Rial me ha sorprendido gratamente, más allá del tiempo que trabajemos juntos o las vueltas de la profesión. Lo digo de manera genuina, aprendo mucho mirándolo, tiene un manejo del show y de la pantalla único. He conocido muchos conductores mezquinos que los generosos... Y Rial es una celebrity, muy seguro de sí mismo y ha sido muy generoso conmigo”, cerró Lussich ansioso y feliz por la llegada de su programa este próximo sábado 12 de septiembre.