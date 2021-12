Rodrigo de la Serna se separó de Ludmila Romero luego de una relación de cinco años y dos hijos en común

Este viernes en “LAM” (El Trece) y luego de un extenso enigmático, Andrea Taboada develó la separación de un reconocido actor argentino con proyección internacional.

La panelista junto con Ángel de Brito y la consulta de sus otras compañeras comentó que se conoció la noticia de la separación de Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero luego de cinco años de relación y dos hijos en común de 2 y 1 año.

“Se trata de Rodrigo de la Serna”, dijo Taboada y de Brito sumó: “Ah, era top el enigmático. Acá contamos el romance y si no me equivoco el embarazo. Cerramos todo el ciclo”, dijo el periodista.

Luego la panelista agregó: “Tienen dos hijos. Ella es Ludmila Romero, una periodista rosarina de muy bajo perfil”.

Sin conocerse los verdaderos motivos de la ruptura, Andrea dijo: “No sabemos qué pasó pero se terminó el amor. Se desgastan las relaciones”, dijo la mujer sobre el actor, quien también es padre de Miranda fruto de su relación con Érica Rivas.

Rodrigo de la Serna en La casa de papel.

Rodrigo y Ludmila se conocieron en una entrevista cuando la mujer tenía apenas 21 años. Enamorados viajaron a Buenos Aires y luego a Madrid en donde vivieron juntos un tiempo mientras el actor grababa La casa de papel (Netflix).

“Ludmila es mi compañera, mi chica, no me gusta decir mi mujer porque es posesivo. La amo y agradezco que sea mi compañera”, dijo el actor cuando fue papá de Olivia, su primera hija en común.

“Olivia es hermosa. Es un amor. Esta paternidad me pegó distinto. Cuando fui papá por primera vez tenía 24 años, y ahora no soy la misma persona. Estoy más tranquilo que antes, con menos ansiedades, y me permito disfrutar la vida de otra manera”, destacó.