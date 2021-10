Rodolfo D’Onofrio tuvo una particular reacción a la hora de enfrentar los rumores de romance con Zulemita Menem: “Amor a primera vista”

El pasado lunes en el programa “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) revelaron que Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio iniciaron una relación amorosa y la noticia sorprendió a todo el mundo del espectáculo.

En las últimas horas fue el periodista Juan Etchegoyen, quien en su ciclo “Mitre Live”, intento que el presidente de River Plate rompa el silencio: “Me puse a averiguar rápidamente y le envié un mensaje al Presidente de River. Rodolfo me clavó el visto literal cuando le pregunté por esta situación. Optó por el silencio. Ojo Rodolfo que el que calla otorga. Pero no me quedé con eso y busqué más información”, comenzó el conductor del ciclo.

“Me dicen que hay una muy buena química y una gran conexión. Alguien me decía, de alguna manera fue un amor a primera vista. Se vieron y algo se generó desde el primer momento. Habrá que ver si lo blanquean porque están en todo su derecho de desmentirlo”, desarrolló el periodista, quien ante la negativa a dar declaraciones del empresario, optó por indagar en fuentes cercanas.

“Él está en un momento clave de su vida profesional dejando el club donde salió multicampeón. Y Zulemita transita meses de dolor por la muerte de su padre. Con respecto a eso, me dicen que Rodolfo la ha ayudado muchísimo en todo este tiempo, la ha contenido y se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida”, agregó Etchegoyen.

Estas últimas declaraciones condicen con lo que declaró Zulemita, que en diálogo con Pía Shaw, panelista de LAM respondió: “Jaja. Somos muy amigos. Papá murió y él fue de gran contención para mí. Nos van a ver juntos todo el tiempo”, afirmó la hija del expresidente.

“Se conocieron en 2019 cuando River jugó la final de la Copa Libertadores en Perú contra el Flamengo. Es más, en River ya le dicen la Primera Dama”, agregó por su parte, la periodista Maite Peñoñori, encargada de dar la primicia de esta nueva unión.

En LAM confirmaron la relación entre Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio.