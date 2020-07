Rocío Oliva, ex de Maradona, está nuevamente enamorada y lo confirmó en televisión

Este miércoles Mariano Iúdica y el equipo de personalidades que lo acompaña cada noche en la pantalla de América, debatió acerca del mejor estado de las personas: solteros o comprometidos. Con dos mujeres en la mesa como Luciana Salazar y Rocío Oliva la discusión se puso interesante cuando los compañeros de la ex de Diego Maradona le preguntaran sobre las ventajas de la soltería y ella comentara que no está sola.

La contundencia de la respuesta de la rubia sorprendió a todos y nadie pudo evitar preguntar sobre el nuevo amor. El primero en consultar fue Iúdica quien dijo: “Quiero saber todo. Si tenés ganas de contarnos, no sé...”.

“Yo no estoy sola, estoy muy bien. Me parece que pasa un poco por la felicidad. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba la autoestima. La felicidad depende mucho del amor”, dijo convencida Oliva.

El conductor exclamó: “¡Yo pensé que las dos (Rocío y Luciana) estaban solteras!”. A lo que Oliva respondió: “¿Voy a decir que no? Si estoy bien tengo que decirlo. Lo único que no voy a decir es quién es”, comentó.

Inmediatamente Luciana Salazar preguntó: “¿Será el jugador de Boca? ¿Es el que te escribía por Instagram?”. Luego Iúdioca sumó: “¿Estuviste toda la cuarentena con ella?”. Sorprendida por la consulta la ex del Diego dijo: “¡¿Con ella?!”.

Rápido de reflejos Mariano se corrigió: “Con esa persona… O con él, qué se yo… Con esa persona”. Risueña la panelista dijo: “Ahora no paso la cuarentena con él. La cuarentena pasada sí estuve con él. En el momento en que está el quiebre (de apertura y clausura del ASPO) uno decide. Igual, no es futbolista. Yo ya estuve con el mejor futbolista de la historia, no hay nada más. (...) Siempre elijo parejas más grandes, igual, yo tampoco hablo mucho de mi vida privada, Luciana”, cerró la rubia con un claro mensaje para su compañera de trabajo.