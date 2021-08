Rocío Marengo realizó polémicas declaraciones contra Masterchef y reveló por qué no volvería: ”No es un reality, arman personajes”

Rocío Marengo, fue una de las participantes más polémicas que tuvo la primera edición de “MasterChef Celebrity” y desde que quedó eliminada de el certamen gastronómico, ha contado su mala experiencia a cada móvil que la ha entrevistado. Este jueves, en una entrevista para el programa Intrusos, la modelo arremetió contra el reality y afirmó que en el programa “está todo editado y arman personajes”.

“Yo soy lo que soy en cualquier programa. En Showmatch, en cualquiera al que voy de invitada”, dijo Rocío Marengo, y comparó su rol en La Academia con el de MasterChef. “Cuando hay edición, es más complicado el tema. No lo tomo como que es igual. Esto es reality, en esto me van a ver con mis cosas buenas y malas”, agregó, y afirmó que el estilo de trabajo la perjudicó.

Cuando hicieron hincapié en el programa de cocina y su formato televisivo, Marengo contestó: “Por supuesto que me vi perjudicada con la edición. La edición me jugó una mala pasada. No me fui enojada pero no me gustó ser parte de algo editado, no me gustó”, reveló Rocío. “A mí me gusta que me digan las cosas como son. Te lo venden como un reality pero la realidad es que está editado, no es un reality. Arman personajes que ellos quieren.”, concluyó cuando le consultaron si volvería a participar de MasterChef Celebrity.

Hace un tiempo, la mediática también habló de su tiempo en el programa y puso una queja sobre la forma en la que concluyó la participación de Claudia Fontán en la segunda temporada. Según la modelo, lo que realmente la perjudicó fue la edición, ya que el público nunca la llegó a ver realmente.

“Me dolió porque siento que no me merecía una edición así, me sentí muy maltratada. Yo trabajé como en diez realities y nunca me pasó. Mostraron una Rocío que no era. Me pasó que me creí lo que estaba viendo y no era así. Yo sigo siendo la misma”, contó Marengo. Incluso dijo que habían “barbaridades” que le decían y que luego no salían al aire.