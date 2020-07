Rocío Guirao Díaz reveló que no trabaja con Pampita porque el sueldo es muy bajo

Este viernes por la mañana, Rocío Guirao Díaz salió en vivo por videollamada en “Los ángeles de la mañana” y entre los temas que habló incluyó su decisión de no seguir formando de “Pampita Online”.

Recordemos que días antes, Yanina Latorre comentó que a la modelo le habían ofrecido un sueldo muy bajo. Aprovenchando la entrevista, Ángel de Brito consultó: “¿Por qué no estás más en el programa de Pampita?”.

“Porque no quiero. Entiendo que cueste entender que haya alguien que no quiera estar en tele, pero no quiero”, respondió la esposa de Nicolás Paladini. A lo que el conductor del ciclo le re-preguntó: “¿Y qué te hizo no querer estar?”.

“Cuando arrancó el año, yo estaba en el ciclo. En marzo llegué a hacer una semana y media de ‘Pampita Online'. Cuando Caro regresó, la oferta estuvo y no me cerró porque estoy generando un montón de contenido para marcas desde mi casa. Y la verdad es que me cierra más, chicos”, se sinceró Rocío.

“¿No te cerró la propuesta artística o la económica?”, indagó Ángel. Y Guirao Díaz blanqueó: “No me cerraba económicamente, tampoco salir a exponerme en el medio de una pandemia por el dinero que me ofrecían. Para algunos es poco; para otros, mucho. No me gusta hablar de plata, no me parece prudente. No me cerraba en base a todo lo que estoy generando acá en mi casa, que me rinde mucho más”.