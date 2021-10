Ricky Martin rompió el silencio y contó la verdad sobre su supuesto retoque estético que generó tanta polémica

Hace algunos días Ricky Martin dio una entrevista en Las Vegas por su show junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra y, llamativamente, su cara lució distinta.

Más hinchado y con los pómulos muy brillantes, el cantante apareció en televisión y todos se sorprendieron por el cambio evidente.

Finalmente a través de sus historias de Instagram y todo vestido de blanco, Ricky expresó: “Hola familia, ¿Cómo están? Que nada, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara”, dijo el artista al comienzo de su video.

Con su rostro en primer plano y luciendo como antes el mediático agregó: “No me he hecho nada en la cara. Miren, tengo líneas”, dijo mientras se tocaba las líneas de expresión: “Si me pongo botox o fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, agregó Ricky Martin dando tranquilidad a sus fanáticas que respiraron aliviadas frente a la explicación de su ídolo.

“Ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo ahí creo que vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé”.

“Pero nada, fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar las entrevistas”, dijo el artista un poco arrepentido de no haber salido antes a explicar lo sucedido en su cara.

“Pero está todo bien. Insisto, mi vida esta normal, estoy muy saludable. Los conciertos están de put* madre y seguiremos trabajando fuerte”, concluyó.