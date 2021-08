Ricardo Montaner se burló de quienes lo critican y pidió que vuelva un participante a La Voz Argentina

Ricardo Montaner se arrepintió y le pidió públicamente a Telefe que intervenga para que un querido participante regrese a “La Voz Argentina” (Telefe). Curiosamente se trata de un joven que él mismo ignoró y al que evitó darle una segunda oportunidad.

Lucas Oviedo, el bombero de Reta, había quedado eliminado en la batalla que enfrentó a Francisco Benítez, ambos del equipo de Soledad Pastorutti. A esta altura, las batallas de la intérprete de “El bahiano” se han posicionado como las atractivas. Sin embargo, la jurado solo puede elegir a un solo concursante.

Lucas Oviedo no fue robado por el jurado de La Voz Argentina, lo que generó enojo entre los fans - Telefe

Si bien La Sole pidió a sus compañeros que apretaran el botón para robar a Lucas, ninguno se movió de su silla, por lo que el participante quedó eliminado.

Después de los fuertes cuestionamientos de los televidentes, Ricardo Montaner apareció en Twitter y le suplicó a la producción del talent show que reincorpore a Lucas Oviedo.

Vale recordar que el venezolano sí había elegido salvar a Jessica Amicucci, la joven protagonista de una pelea con Esperanza Careri, desatando críticas.

El pedido de Ricardo Montaner a Telefe - Web

“Y pensar que anoche (por el lunes) no salvaron a Lucas en “La Voz Argentina”. #QueVuelvaLucas. Hagan algo”, escribió el artista, a la vez que mandó al frente a sus compañeros del jurado y a las autoridades del canal.

El mensaje de burla de Ricardo Montaner y el pedido para que vuelva Lucas - Web

En otro tuit, el cantante insistió en tono burlesco hacia los seguidores del programa: “Dios mío … Que vuelva #Lucas, que la que salvaste no sabe cantar, que la @sole_pastorutti tiene 12 bicicletas en #Arequito, que @MauYRicky y @lalioficial son los buenos… Diossss. Un descanso en #lavozArgentina @darioturo @DONuniez @marley_ok”.

Otro cruce de Montaner con La Sole

Ricardo Montaner también tuvo recientemente una noche picante, ya que se cruzó con su compañera Soledad Pastorutti y le hizo saber su disconformidad con el desarrollo de una batalla.

En ese duelo se enfrentaron la venezolana Victoria Rengel y Patricio Mai, quienes juntos cantaron el clásico “Take on me”. Montaner mostró su enojo con Soledad y la acusó de “sacrificar” a Victoria para salvar finalmente a Patricio, pese a que verdaderamente el muchacho lo hizo mejor.

“Hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo. Creo que la canción era para él (Patricio). La canción a ella no le permite hacer nada. Ella se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podía. No siento que sea una batalla justa”, comentó en su devolución Montaner.

Ricardo Montaner se enojó con La Sole y la acusó de poner de "adorno" a una participante - La Voz Argentina Telefe

“Pienso que Patricio obviamente cantó cómodo para él. Lo demás vino como adorno. No me pareció justo. Si me tengo que pronunciar, por un poco de justicia, yo diría que me quedo con Victoria”, añadió Ricardo.

La Sole le contestó con argumentos a Montaner y aclaró que las canciones son elegidas en consenso con los dos participantes que se enfrentan en el ring.

“Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con mis participantes. Nadie impuso nada. Quizá sí le quedó mejor a él que a ella. En el ensayo no noté esta diferencia, sino lo hubiese dicho. No le quitemos mérito a Patricio, que tiene un rango vocal increíble. Esto es una batalla, se canta una vez y decido por lo que veo hoy”, expresó la artista oriunda de Arequito.