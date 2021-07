Ricardo Montaner reconoció que el jurado de “La Voz Argentina” ha cometido errores con algún participante

En su tercera semana de “audiciones a ciegas”, el programa “La Voz Argentina” sigue sorprendiendo por el talento de sus participantes pero además, por algunas elecciones cuestionables hacia el jurado formado por Ricardo Montaner, La Sole, Lali y Mau & Ricky.

Esta semana y con mucha ilusión en los participantes que llegan a dar todo en el programa de formato internacional, Jaqueline Boghossian fue una de las cantantes a quien ninguno de los famosos eligió.

Quizás porque su canción no fue la conveniente o por los nervios del momento, Ricardo Montaner se sinceró con la joven y dijo: “¿Qué explicación le das a que no nos hemos dado la vuelta?”, comenzó preguntando el artista a lo que la joven dijo: “Es una canción que hay que como contarla y quizás no les llegó, o tal vez desafiné”, comentó sorprendida.

Inmediatamente Montaner sumó: “No, no es por ahí. Te voy a decir que pasó. Los coaches se equivocan también porque somos personas y estamos todos equivocados. Yo estoy equivocado. Debí haberme dado la vuelta. Estaba esperando que sucediera algo. Cantaste maravillosamente bien. Miré al frente todo el tiempo y no sabía si alguno de mis compañeros había dado la vuelta y me lo perdí”, reconoció.

“La gente piensa que uno esta acá arriba y que todo es perfecto, y a veces nos equivocamos más grave que otras veces. Hoy es grave y te pido disculpas. Solo me queda darte ánimo para que vuelvas”, cerró el cantante ante el dolor y la desilusión de la joven que no llegaba a entender lo que había sucedido.

No es la primera vez que los famosos artistas salen a justificarse por no darse vuelta a tiempo. Es el caso del joven cordobés Ignacio Sagala quien participó la semana anterior.