Ricardo Montaner echó a una participante de La Voz Argentina y lo tildaron de “irrespetuoso”

La última devolución de Ricardo Montaner a una joven participante de “La Voz Argentina” (Telefe) generó polémica en las redes sociales debido a la contundencia de sus palabras.

Sucedió en el cierre del programa del lunes, cuando el intérprete de “Cachita” fue el encargado de explicar las razones por las que no giró su silla durante la presentación de Jimena Jans. La chica cantó “Chacarera de un triste”, un tema popularizado por Soledad Pastorutti. Sin embargo, ninguno de los cuatro jurados le dio la aprobación.

Entonces, Montaner le preguntó a Jimena: “¿Cantar para ti es un sueño o es una realidad?”. Y ella contestó sincera: “Es una realidad”. El artista sumó: “¿Vives del canto?”. La joven confesó: “Amo cantar, pero estudié licenciatura en fonoaudiología y digamos canto cuando hay peñas, cuando me invitan”.

Ricardo reforzó su pregunta “¿Pero tú a qué te dedicas entonces?”, a lo que Jimena Jans comentó: “Estoy terminando mi tesina y soy niñera”. El jurado ahondó en su postura y endureció su devolución, pidiéndole a la joven que vuelva cuando la música sea su prioridad.

“Yo tengo una idea. Cuando uno viene a un escenario como La Voz, que es un escenario, una plataforma mundial, uno viene porque tomó una decisión y siento que tú no la has tomado. Eso trascendió y nos dimos cuenta de eso cuando te escuchamos. Yo siento que tú debes pensarlo y volver cuando estés decidida a ser una verdadera cantante y a que esto no sea un plan B, sino que sea el plan A. Eso siento de todo corazón”, lanzó Montaner.

En las redes sociales, usuarios y televidentes cuestionaron al jurado debido a su dura devolución. “Muy desafortunada la devolución de Montaner. Me parece que no entiende en realidad lo que sucede con el arte en Argentina. La chica se rompe el lomo trabajando y estudiando nada más y nada menos que una carrera relacionada al cuidado de la voz”, dijo una usuaria.

Críticas a Ricardo Montaner por su fuerte devolución a una participante de La Voz Argentina - Captura Youtube

“Lamentable lo de Montaner. Totalmente desubicado lo que le dijo”, “Con algo hay que pagar las facturas, Montaner” y “Es un desubicado Montaner, tan irrespetuoso en su forma de hablar, le tira a la basura los sueños a muchos” fueron algunos de los comentarios.