Ricardo Canaletti tiene Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado

Desde hace cinco días, Ricardo Canaletti se encuentra internado en la Clínica la Trinidad de Palermo debido a una neumonía bilateral, afección que complica los dos pulmones. Pese a esta preocupante noticia, el periodista se encuentra bien anímicamente y tuvo una mejora en las últimas horas: “Ayer fue mi primera noche sin fiebre”.

“Desde el 24 de abril que comencé a presentar síntomas, aunque antes no me sentía bien. Pero por desgracia, tuve un falso negativo”, Contó Ricardo al enterarse del resultado de su PCR. “Tengo neumonía bilateral pero saturo bien, me faltan como diez días más pasa salir de esta. Es como tener treinta gripes juntas. Te tira mucho y se te dificulta respirar bien”, aseguró días atrás el periodista de TN.

El periodista especializado en temas policiales tiene 66 años y cuenta con antecedentes cardiacos, por lo que entra en los grupos de riesgo de complicación por Covid-19. Al momento de contagiarse, Canaletti estaba a punto de ser inoculado. “Me había empadronado para la vacuna y estaba por elegir lugar de vacunación cuando el hisopado dio positivo. Así que no llegué”, reveló.

De esta manera Ricardo se suma a una extensa lista de periodistas afectados por esta enfermedad en esta segunda ola de contagios. Hace unos días se confirmó el positivo de Marcelo Bonelli, conductor de “Arriba Argentinos”, por ElTrece, y “A dos Voces”, por TN: “Sí, soy COVID positivo”. Aunque aclaró: “Por ahora me siento bien”.

En tanto, en los últimos días se confirmó el caso de Ángel de Brito, quien justamente había viajado a Miami con la intención de vacunarse. Mientras tanto, otro de los afectados es Jonatan Viale, quien, por contacto estrecho, se mantiene aislado en su hogar junto a su mujer y sus dos hijos