Ricardo Arjona intentó una forma creativa y algo dudosa de promocionar su nuevo trabajo discográfico

La popularidad de Ricardo Arjona es mundial y si bien sus fanáticos lo siguen por el mundo entero, quedó probado que un sombrero y un par de anteojos pueden distraer a más de uno.

Hace algunos días el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se lo ve sentado en un rincón del metro de Nueva York con su guitarra.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, expresó el cantante dando a entender lo nuevo que se viene a nivel musical entre su aclamada discografía.

Las personas que pasaban por el lugar pensaron que se trataba de un imitador y no del cantante que estaba en la ciudad en un paseo programado antes de la pandemia.

En realidad, tanto el posteo, como el comentario en Instagram apuntan directo a lo que el guatemalteco está preparando con sus músicos desde el comienzo de la cuarentena y que prometen será un éxito como “Blanco”.

Como era de esperar, Arjona recibió miles de comentarios de sus seguidores que aseguraron que “lo reconocerían entre mi millones de Arjonas”.